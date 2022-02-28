"Швейцария также вводит введенные ранее ЕС санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они вступают в силу незамедлительно", — говорится в пресс-релизе, распространенном Федеральным советом Швейцарии.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис процитировал текст документа на пресс-конференции.

Кроме того, под санкции попал ряд российских лиц и компаний. Федеральный совет также "принял решение ввести запрет на въезд в отношении ряда лиц, у которых есть связь со Швейцарией и которые близки к российскому президенту".

Помимо этого, с 15:00 по местному времени (17:00 мск) Швейцария "закрыла воздушное пространство для всех российских рейсов и для всех воздушных судов с российской маркировкой". Исключения составляют гуманитарные рейсы, а также полеты в медицинских или дипломатических целях.

Также Швейцария частично приостанавливает введенный в 2009 году упрощенный визовый режим для российских граждан. При этом обладателям дипломатических паспортов по-прежнему разрешен въезд в страну без визы для того, чтобы "Швейцария могла продолжать способствовать переговорам с целью разрешения конфликтов в рамках оказания посреднических услуг".

В документе подчеркивается, что, принимая решения о санкциях, Федеральный совет "учел соображения политики мира и нейтралитета".