"Третьяковская галерея не получала официальное сообщение от германской стороны о прекращении патроната президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". Однако нами получено официальное письмо от председателя Фонда искусства и культуры (Бонн) Вальтера Смерлинга с требованием о досрочном закрытии выставки", — сообщили в галерее.

Уточняется, что сейчас начата работа по оформлению документов для закрытия проекта в Новой Третьяковке. О дате закрытия будет сообщено дополнительно.

Выставка "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж" — международный выставочный проект, представляющий работы, созданные за последние 30 лет как звездами современного искусства, так и совсем молодыми художниками. Открылась в Третьяковской галерее 23 ноября. Организаторами выставки стали Фонд искусства и культуры (Бонн) и Государственная Третьяковская галерея.