"Ситуация очень разная. Те отмены, которые на сегодняшний момент существуют, находятся на уровне порядка 19%. Но опять же мы будем смотреть за ситуацией, как она будет меняться", — сказал Ермак во время прямого эфира на странице Центра управления регионом.

Он отметил, что коррекция происходит практически каждый день. Причем как в одну сторону, так и в другую. Естественно, кто-то основывается на новостях, кто-то просто пересматривает свои планы, пока сложно сделать какой-то более-менее конкретный прогноз.

"Сейчас прогнозировать очень сложно, потому что глубина бронирования уже два года находится на уровне примерно двух недель — десяти дней. И говорить о том, как ситуация будет складываться в летние месяцы, сейчас преждевременно", — констатировал министр.

"Мы видим, что сейчас загрузка отелей на лето — примерно 37%, но мы понимаем, что говорим (об этом — ИФ) в конце февраля — начале марта. Как я уже говорил, глубина бронирования достаточно небольшая, и естественно эта цифра будет корректироваться", — сказал глава ведомства.

Он также отметил, что процент бронирования санаториев отличается от отелей. Так, например, самый большой в регионе санатория "Янтарный берег" уже сейчас забронирован на 81% в летнее время.

Как сообщалось, по итогам 2021 года Калининградская область приняла более 1,9 млн человек, что на 10,5% выше показателей 2019 года, который стал рекордным для региона.