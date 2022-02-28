"В связи с закрытием воздушных пространств стран Евросоюза российские туроператоры объявили о приостановке полетных программ в страны Карибского бассейна. Все рейсы в Мексику, Доминикану и на Кубу планируются только в вывозном формате. Всего в этих странах может находиться от 16 до 18 тысяч организованных российских туристов", — сказала она.

Как уточнили в АТОР, на Кубе сейчас может находиться 6-8 тысяч россиян, в Мексике – 3,5-4 тысячи, в Доминикане – 5-6 тысяч человек.

По словам эксперта, из-за закрытия многими иностранными государствами воздушного пространства длительность перелета, а также его стоимость заметно вырастет. Также из-за санкций со стороны ЕС и Северной Америки серьезно сократилось число аэропортов, где самолет может совершить экстренную посадку в случае необходимости.