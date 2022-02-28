"На данный момент вывезти российских пассажиров бортами авиакомпании не представляется возможным. Мы собираем информацию и надеемся на помощь Ростуризма, чтобы вывезти пассажиров через третьи страны", — сообщил представитель компании.

Португалия закрыла для России свое воздушное пространство 27 февраля. Самолет авиакомпании, который вылетел за россиянами, был вынужден вернуться в аэропорт вылета "Жуковский".

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что опасений по вывозу туристов у него нет.

"Есть (определенное — ИФ) количество застрявших за рубежом наших граждан, но оно не вызывает существенного опасения. Все-таки создан штаб, и осуществляется работа по нему", — пояснил он, затруднившись назвать общее количество таких граждан.