Как сообщалось, ЕК запретила поставки в Россию самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.

"Лизинговым компаниям будет действительно очень сложно решить задачу прекращения контрактов за 30 дней, — отмечает источник FT. — Еще сложнее им будет вернуть себе такое количество самолетов за этот срок".

Лизинговые контракты включают в себя условие, позволяющее арендодателю вернуть самолет в случае введения санкций. Однако ситуация быстро меняется, и воздушное пространство ЕС уже закрыто для российских компаний, что затрудняет задачу возврата самолетов лизинговым операторам.

"Все самолеты должны быть возвращены из России к концу марта. Смогут авиакомпании выполнить условия или нет, никто не знает", — говорит источник.

Согласно данным консалтинговой компании Cirium, в лизинге у российских авиакомпаний находится 515 самолетов, принадлежащих зарубежным лизинговым операторам, на общую сумму около $10 млрд. В том числе европейским операторам принадлежат самолеты общей стоимостью до $5 млрд.

Ирландская AerCap, крупнейшей в мире лизингодатель, должна вернуть из России 238 самолетов общей стоимость $2,2 млрд, SMBC Aviation Capital и Avolon — самолеты на сумму $1,3 млрд и $266 млн соответственно.