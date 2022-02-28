"Небольшое количество бронирований сохраняется, но, конечно, количество бронирований существенно сокращено", — заявил Мальцев.

По его данным, в основном сейчас бронируют путешествия те, у кого есть необходимость в поездках на определенные даты.

"Есть какие-то аннуляции (забронированных туров — ИФ), но я не могу сказать, что это какой-то шквал или вал. Аннуляции в основном в те страны, куда не может состоятся вылет по причине прекращения авиасообщения, но не более того. Нельзя сказать, что у нас идет полная аннуляция всего, что возможно, это не так", — добавил эксперт.

Что касается зарубежного отдыха, то, по его словам, уральцам сейчас доступны такие страны, как ОАЭ, Египет, Турция и Доминикана.

"Есть по каждому из направлений определенные вопросы, минусы и недостатки, но пока они реализуются. Стоимость таких туров четко привязана к евро и доллару, поэтому как растет евро и доллар пропорционально растет и стоимость тура", — отметил Мальцев.

Президент УАТ также предположил, что отмены рейсов в Доминикану не связаны с последними ограничениями.

"Скорее всего, связано не с ограничениями, а с отсутствием экономической целесообразности их осуществлять, если резкий спад спроса. Что понять можно, цена-то выросла совершенно жестко, плюс опасения, плюс страх лететь на другой континент, по сути, при постоянно закрывающихся или меняющих воздушных коридорах", — пояснил он.

По его словам, как будет развиваться далее ситуация, покажет время.

"Прогнозы самые разные, начиная от того, что скоро все завершится, и еврозона для нас откроется, до самых мрачных. Тут целый ряд факторов, которые способны не просто количество бронирований уменьшить, а нанести сокрушительный удар по туризму, среди которых — возросшая валюта, общие настроения, не располагающие к планированию отдыха, и ограничение полетов на целый, по сути, континент. Поэтому в совокупности можно констатировать как крайне тревожное общее состояние", — пояснил Мальцев.

"Ждем прояснения ситуации, долго она обычно не длится, через какое-то время, если нет усугубления, идет восстановление отрасли, на это наш и расчет", — добавил он.

Массового банкротства турфирм на фоне сложившейся ситуации эксперт пока не ожидает.

"Сейчас не разгар сезона, то есть количество проплаченных туров незначительно. Европейские партнеры в большинстве своем — ответственны. Предоплаты, которые были, они будут либо заморожены, либо перенесены, либо возвращены. До сезона еще достаточно времени, это тоже является плюсом", — подчеркнул президент УАТ.

Ранее сообщалось, что 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На фоне данной ситуации Европейский союз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.