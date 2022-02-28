"У нас за последнюю неделю показатель заболеваемости в три раза ниже, чем в первые две недели февраля. Мы видим, что сегодня выздоравливают в два раза больше людей, чем заболевают. Последние дни мы не госпитализировали детей. Это говорит о том, что у нас резко снижается заболеваемость и тяжесть заболеваемости. И в связи с этим сегодня было принято решение отменить систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

Со вторника без предъявления QR-кодов можно посещать торговые центры, парикмахерские, бассейны и т. д.

Вместе с тем масочный режим по требованию Роспотребнадзора в регионе сохраняется.

"Потому что ковид не ушел — да, мы видим снижение, но тем не менее опасность заражения остается. Поэтому требуется соблюдение масочного режима в общественных местах, в транспорте — это требование остается", — отметил глава региона.

Также в связи со снижением нагрузки на коечный фонд в "ковидных" госпиталях оперштабом принято решение о возвращении для работы по профилю 270 коек.

По словам Буркова, улучшение эпидситуации стало возможно только за счет высокого уровня вакцинации населения региона.

"Мы сегодня вакцинировали 1 млн 141 тыс. граждан. И за счет повышения коллективного иммунитета начинаем побеждать COVID-19. Но опасность по-прежнему остается, и единственная действенная мера противодействия распространению ковида — это вакцинирование. Поэтому я всех граждан все-таки призываю вакцинироваться, и тогда мы с вами победим ковид", — добавил губернатор.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки в Омской области зарегистрировано 825 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в середине февраля ежедневно выявлялось около 2,5 тыс. заболевших.