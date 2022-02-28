По международным направлениям "Уральские авиалинии" отменили рейс по маршруту Жуковский — Стамбул — Жуковский на 1-25 марта (всего 8 рейсов). По маршруту Жуковский — Будапешт — Жуковский рейсы отменены на 2-27 марта (15 рейсов), по маршруту Краснодар — Будапешт — Краснодар на 5-26 марта (4 рейса), по маршруту Екатеринбург — Будапешт — Екатеринбург на 6-27 марта (4 рейса), по маршруту Самара — Будапешт — Самара на 18-25 марта (2 рейса).

Отменены также три рейса по маршруту Москва — Барселона — Москва с 9 по 23 марта, два рейса Жуковский — София — Жуковский 4 и 11 марта, 4 рейса по маршруту Жуковский — Тель-Авив — Жуковский со 2 по 23 марта.

Кроме того, отменены рейсы на Кипр — в Ларнаку и Пафос из Москвы и Краснодара с 4 по 27 марта и четыре рейса в Португалию по маршруту Жуковский — Фуншал — Жуковский с 6 по 27 марта.

Европейский союз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.