"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время телефонного разговора с главой Минтуризма Болгарии Христо Продановым попросила оказать содействие в организации продления проживания российских туристов на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами. В свою очередь, глава министерства предложил помощь в организации воздушного коридора для вывоза российских туристов", — говорится в сообщении.

Проданов заверил главу Ростуризма, что предпримет необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов в Болгарии, в том числе окажет содействие в их размещении в болгарских гостиницах на оптимальных условиях.

По оценке Ростуризма, в Болгарии находятся до 3,5 тыс. российских туристов.