Как сообщается в официальном телеграм-канале Международного аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край), в понедельник отменены два рейса — в Стамбул и Краснодар. При этом дополнительно, вне расписания, включены 6 рейсов из Минвод в Ереван, Гюмри, Хургаду, Москву, Самарканд, Ташкент.

"Общее количество рейсов 39, с учетом 6 дополнительных и 2 отмененных", — отмечает пресс-служба аэропорта.

Также уточняется, что в международных аэропортах Ставрополь и Владикавказ (Беслан) все рейсы осуществляются согласно расписанию, отмен и дополнительных рейсов нет.

В Международном аэропорту Нальчик отменен один рейс в Москву.

Как следует из онлайн-табло международного аэропорта Махачкалы, задерживается ряд рейсов из Москвы и в столицу. "Самолеты летят по другим маршрутам, в связи с этим происходят задержки", — уточнили "Интерфаксу" в диспетчерской аэропорта.

Представитель аэропорта Магас уточнил "Интерфаксу", что воздушная гавань работает в штатном режиме, но есть задержки рейсов, примерно на час.

Из онлайн-табло аэропорта Грозный следует, что в понедельник выполняются рейсы в Москву и Стамбул, отмен — нет.

В минувший четверг Росавиация сообщила об ограничении полетов и закрытии 11 аэропортов на юге РФ.