"Среди оперативных поручений: Ростуризм совместно с Минтрансом и МИД РФ должен организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. Также проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, приняли экономические меры сдерживания туристических потоков", — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ поручил Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.РФ" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России, а также разработать систему грантов для регионов по оперативную разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры.

Как отметил Чернышенко, работу по реализации крупных инвестпроектов следует продолжать по ранее запланированному графику.