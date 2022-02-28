"Сегодня созвонилась с министром туризма Болгарии Христо Продановым, обсудили ситуацию с российскими туристами, которые находятся в Болгарии и испытывают трудности с возвращением домой. По нашей оценке, в Болгарии сегодня находится до 3,5 тыс. россиян, в том числе организованных и самостоятельных туристов", — написала она в своем Instagram.

По ее словам, в настоящее время работа по организации вывозных рейсов ведется Минтрансом и Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом.

"Пока решается данный вопрос, попросила коллегу оказать содействие в вопросе продления пребывания наших туристов в местных гостиницах, если не на безвозмездной основе, то хотя бы на максимально приемлемых условиях, а также оказывать нашим туристам содействие по всем другим возникающим вопросам", — рассказала Догузова.

Она сообщила, что министр туризма Болгарии заверил, что предпримет необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания россиян в стране, в том числе окажет содействие в размещении в гостиницах на оптимальных условиях.

"Кроме того, коллега предложил помощь в организации воздушного коридора для вывоза российских туристов. Договорились с коллегой быть на связи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы", — добавила она.