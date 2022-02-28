"Прорабатывается. Есть поручение правительства на этот счёт, занимается министерство транспорта, Ростуризм, министерство иностранных дел, работа ведётся", — сказал Иванов в понедельник журналистам.

Накануне Росавиация, МИД и Ростуризм в совместном заявлении сообщили, что намерены организовать вывоз россиян из Европы.

"В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах, у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возращением домой. В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком, и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России", — отмечалось в совместном заявлении.

После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график.

"Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", — сообщили российские власти.

По данным АТОР, за рубежом сейчас находятся порядка 150 тыс. российских туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за санкций, введенных против России. Среди них — закрытие воздушного пространства Евросоюза и некоторых других стран для пролета российских самолетов.