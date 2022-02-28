"Европейский союз, Соединенные Штаты и другие страны ввели широкий набор санкций против России. Эти санкции включают запрет на поставку самолетов и авиационных компонентов российским организациям или для использования в России. AerCap намерена полностью соблюдать все применимые санкции, которые потребуют от нас прекращения нашей лизинговой деятельности с российскими авиакомпаниями", — говорится в сообщении AerCap, опубликованном на сайте Ирландской фондовой биржи в понедельник.

На конец прошлого года около 5% балансовой стоимости парка воздушных судов компании приходилось на самолеты в лизинге у российских авиакомпаний, отмечается в сообщении. По данным "Интерфакса", среди клиентов ирландской компании — авиакомпании группы "Аэрофлот" и S7.

"Если наши арендаторы не будут сотрудничать в возврате наших самолетов после прекращения аренды, мы можем столкнуться с препятствиями и, скорее всего, понесем значительные расходы и расходы при возврате имущества", — сказано в сообщении AerCap.

Разорвать договоры с российскими авиакомпании также планирует сингапурская BOC Aviation, которая имеет подразделения в Дублине и Лондоне.

"Санкции ЕС, введенные 26 февраля, требуют прекращения договоров аренды между арендодателями из ЕС и авиакомпаниями в России до 28 марта и затронут большинство наших самолетов в России. Наша политика заключается в полном соблюдении всех законов, применимых к нашему бизнесу", — сообщил "Интерфаксу" представитель BOC Aviation.

"У нас есть 18 самолетов, составляющих 4,5% нашего собственного парка, которые базируются в России и находятся в аренде у четырех российских авиакомпаний: "Победа", "Уральские авиалинии", S7 и AirBridgeCargo", — перечислил он.