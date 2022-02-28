"Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как ответит РФ на запрет отечественным авиакомпаниям заходить в небо ЕС.