"Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как ответит РФ на запрет отечественным авиакомпаниям заходить в небо ЕС.
Сегодня в 13:11
В Кремле заявили, что РФ ответит на запрет ЕС для российских авиакомпаний
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — Решение Европейского союза закрыть небо для российских авиакомпаний не останется без ответа, РФ будет руководствоваться принципом взаимности и своими интересами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.