"На сегодня организовано более 3,6 тыс. мест, на завтра — почти 3 тыс. мест. Дополнительные поезда назначаем из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале монополии.

РЖД готовы увеличивать количество дополнительных мест при необходимости.

"Билеты на дополнительные места в поездах с юга России в продаже. Цены на них фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно", — отмечают РЖД.

Замглавы РЖД Дмитрий Пегов, обращение которого компания публиковала в своем телеграм-канале в субботу, сообщал, что поезда ходят по расписанию. "Компания "Российские железные дороги" в плане перевозок пассажиров работает в штатном режиме. Все поезда ходят по расписанию. Сбоев в графике движения пассажирских и пригородных поездов на настоящий момент не наблюдается", — говорил Пегов.

По его словам, в субботу для вывоза пассажиров из городов юга РФ было дополнительно предоставлено более 5 тыс. мест. На воскресенье планировалось еще более 10 тыс. мест.