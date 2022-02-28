Московская биржа" несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро с целью найти равновесные уровни. После последнего расширения на рынке появились осторожные валютные продажи, что позволило курсам валют несколько отойти от вновь установленных верхних границ колебаний. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Курс доллара США составил 109,185 руб./$1, что на 26,185 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Евро вырос до 122 руб./EUR1, подорожав на 29 рублей. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,45 рубля — до 114,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,64 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 28,4 рубля выше официального курса.