"По многочисленным свидетельствам туристов, находящихся сейчас за границей, приложение МИД России "Зарубежный помощник", которое предназначено для сбора данных застрявших туристов, не функционирует. И МИД, и Ростуризм ранее заявляли, что в приложении надо зарегистрироваться в обязательном порядке, так как на основе полученной из него информации ведомства будут формировать списки туристов для организации вывозных рейсов", — сообщают в АТОР.

Как правило, при попытке зарегистрироваться туристам не приходит СМС-код для регистрации.

"По мнению туристов и турагентов, чьи клиенты столкнулись с проблемой, ее надо решать немедленно. Люди нервничают, невозможность зарегистрироваться в приложении, которое рекомендовано как обязательное, только усугубляет панику", — добавили в ассоциации.

По данным АТОР, за рубежом сейчас находятся порядка 150 тыс. российских туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации в Украине. Среди них — закрытие воздушного пространства Евросоюза и некоторых других стран для пролета российских самолетов.