"Самолет без пассажиров летел по маршруту Хабаровск — Мехико. Летел он с грузом, потом должен был вернуться обратно в Хабаровск, но самолет остановили там. Его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС", — уточнила она.

Как отметила Подгорная, авиабилеты на этот рейс не продавались. Теперь воздушное судно (борт VP-BJL) заберет зарубежный лизингодатель.

Она добавила, что самолет принадлежит дубайской DAE Capital.

Из-за обострившейся ситуации на Украине западные страны ввели в отношении РФ санкции: как персональные, так и касающиеся экономических отраслей. В частности, Совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт.