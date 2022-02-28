"Авиакомпания "Азимут" сообщает об отмене ряда рейсов 28 февраля в связи с временным закрытием для полетов воздушного пространства юга РФ", — говорится в сообщении.

Пассажиры проинформированы по электронной почте и смс.

На 28 февраля отменены рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Гюмри, Сочи, Симферополь, Минск, Тюмень, Казань.

Из Краснодара отменены рейсы авиакомпании в Симферополь, Махачкалу, Воронеж, Белгород, Челябинск, Уфу, Ош.

Также отменены рейсы Ростов-на-Дону — Москва — Псков — Москва — Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону — Нижний Новгород — Пермь, Ростов-на-Дону — Калуга — Калининград — Калуга — Ростов-на-Дону, Краснодар — Минеральные Воды — Астрахань — Минеральные Воды — Краснодар, Нижневартовск — Нижнекамск — Ростов-на-Дону.

Кроме того, отменены рейсы из Москвы в Элисту, из Новосибирска в Ростов-на-Дону, из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Авиационные власти России не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.