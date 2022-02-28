На этих уровнях присутствует большой спрос на валюту, продаж практически нет. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Доллар США в первые минуты торгов уперся в отметку 90 руб./$1, что на 7 рублей выше уровня предыдущего закрытия. Евро при этом подорожал до 101,1925 руб./EUR1 (+8,19 рубля к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,54 рубля к уровню закрытия 25 февраля, до 95,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,45 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 7,59 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обновил исторические минимумы к доллару и евро на фоне нового пакета антироссийских санкций. Поддержку нацвалюте отказывают действия ЦБ РФ и Минфина РФ по стабилизации финансовой системы РФ.

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%. Ранее 11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

На основании предложений Минфина РФ и Банка России в понедельник будет принято решение по введению с 28 февраля для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении министерства финансов.

На валютном рынке в течение торговой сессии 28 февраля границы ценового коридора автоматически меняться не будут, сообщается в информации на сайте "Московской биржи" о порядке проведения торгов на валютном и денежном рынках "Московской биржи".

На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил следующие границы ценового коридора.

По валютной паре USDRUB_TOM: нижняя граница 76,145, верхняя граница 90,00.

По валютной паре EURRUB_TOM: нижняя граница 85,6150, верхняя граница 101,1925.

Ценовые границы могут меняться только по отдельному решению Банка России.

На денежном рынке будут проводиться торги и расчеты по сделкам репо.

В соответствии с решением Банка России, торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 МСК.

Накануне Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

Регулятор отмечает, что будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион репо "тонкой настройки" в понедельник проведет на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", — подчеркивает Банк России.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально, отмечал ЦБ.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российский аналог SWIFT.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", — говорится в совместном заявлении G7.

На следующий день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", — сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник на новостях о введении новых санкций Запада против России, ограничивающих доступ некоторых российских банков к SWIFT. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:13 МСК в понедельник составляет $103,05 за баррель, что на 5,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,77 за баррель, что на 5,66% выше итогового значения сессии в пятницу.

При этом рынок опасается, что президент РФ Владимир Путин может в ответ на новые антироссийские санкции принять решение ограничить поставки энергоресурсов, превратив их таким образом в рычаг давления.

Рынок также ждет заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором будет принято решение относительно апрельского уровня добычи нефти в странах, входящих в неформальную организацию. Страны ОПЕК+ с лета прошлого года ежемесячно наращивают нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне постепенного выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.