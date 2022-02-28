"Мы видим, что заболеваемость стремительно идет на спад. Это отлично. Такая ситуация позволяет нам переходить к постепенному смягчению действующих ограничений, в том числе отменить требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах", — отметил Цыбульский.

Губернатор Архангельской области пояснил, что на прошлой неделе ежедневно с амбулаторного и стационарного лечения выписывалось от 1,5 тыс. до почти 3,5 тыс. пациентов.

При этом в регионе постепенно снижаются количество новых случаев заболеваемости коронавирусом и число пациентов, которым требуется госпитализация.

Планируется, что вопрос о снятии режима QR-кодов в Архангельской области будет вынесен на рассмотрение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в ближайшие дни, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или статус переболевшего, в Архангельской области ввели с 11 октября 2021 года. С 21 февраля 2022 года в регионе начали выдавать коды по результатам тестов на антитела.