"Ввиду серьезности ситуации и в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, целесообразно ввести дальнейшие ограничительные меры, связанные с финансами и авиацией. Государства-члены должны быть обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика, любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом", — говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что решение вступает в силу с даты его публикации в Официальном журнале Европейского Союза 28 февраля 2022 года.