"Российская военная агрессия и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины приводит к человеческим страданиям и угрожает всему миру. Такие действия противоречат фундаментальным целям UNWTO", — сообщил Пололикашвили в Твиттере в воскресенье.
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Генеральный секретарь UNWTO призвал рассмотреть вопрос остановки членства России
КИЕВ. 28 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили призвал рассмотреть вопрос остановки членства России.