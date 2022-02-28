"В системах бронирования туроператоров вечером в воскресенье стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн", — говорится в сообщении.

АТОР сообщает, что трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. В частности, "Аэрофлот" отменил рейсы в США и Мексику, недоступны рейсы в Гавану до конца марта. Авиакомпания AZUR air объявила об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику.

"Скорее всего, скоро это же сделают Nordwind и Royal Flight, и по всем карибским направлениям будут планироваться с завтрашнего дня только вывозные рейсы", — говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что по мнению экспертов рынка, помимо рисков изъятия воздушных судов из-за санкций, решение было принято из-за времени облета.

"На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным, доступным не для всех самолетов, а главное — фантастически дорогим", — подчеркивается в сообщении.