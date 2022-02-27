"По подсчетам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и др.) – более 27 тысяч", — говорится в сообщении.

Ассоциация отмечает, что в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов.

"Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное – Минтранса России. Завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран", — говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что по имеющейся у них информации, с рядом стран Евросоюза может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гумантарных рейсов".