"В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах, у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД России", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом.

"После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Ростуризм отмечает, что россияне могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи: позвонить на горячую круглосуточную линию МИД РФ (+7 495 695 45 45), написать (ФИО, место нахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД России — dskc@mid.ru или позвонить на горячую линию Ростуризма (8 800 200 34 11, с 8:00 до 20:00 мск).

"В настоящее время, на основе получаемой из этих источников информации, формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом", — сообщает ведомство.