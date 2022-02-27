Решение принято "в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства", сказал он.

"Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, AZUR air вернет на родину вывозными рейсами. Возвращение туристов пройдет в плановом порядке в соответствии с датами, указанными в туристических путевках", — добавил собеседник.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, включая частные. До этого небо для российских авиакомпаний успели закрыть ряд европейских стран, что привело к значительному увеличению времени в полете.

Кроме того, в рамках санкций Евросоюза лизингодатели начали отзывать самолеты у российских перевозчиков. Со ссылкой на источник сообщалось, что ирландский лизингодатель отозвал три Boeing 737 у авиакомпании "Победа". Один из самолетов был арестовал в аэропорту Стамбула, откуда он должен был вылететь в Минеральные Воды.

AZUR air продолжает выполнять полетные программы в Турцию, Египет, ОАЭ и во Вьетнам, сообщил ее представитель. В связи с ограничениями на полеты в южных регионах России проработаны альтернативные маршруты в обход закрытой зоны.