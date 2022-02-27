"В связи с происходящими трагическими событиями фонд V-A-C принял решение о пересмотре программ и деятельности в пространствах Дома культуры "ГЭС-2" и венецианской резиденции V-A-C Дзаттере", — говорится в сообщении.

Свою работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы. В частности, в понедельник Дом культуры "ГЭС-2" завершает первый сезон проекта "Санта-Барбара".

При этом здание "ГЭС-2", включая семейную мастерскую для детей и взрослых Ателье, библиотеку, ресторан и кафе, продолжает свою работу. Для всех желающих доступны медиаторские туры, которые познакомят с архитектурой и историей пространства, Центр художественного производства "Своды" продолжит свою работу и открыт для художников программы.

Фонд V-A-C также принял решение приостановить функционирование палаццо Дзаттере и работу над проектами в Венеции "в связи с происходящими событиями в знак уважения к аудитории".

V-A-C Дзаттере — культурное пространство в Венеции, открытое фондом V-A-C в 2017 году.

Ранее решение о приостановке работы над выставками принял Музей современного искусства "Гараж".