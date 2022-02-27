Соответствующее заявление она сделала в воскресенье в Брюсселе.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", — заявила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам.

"Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов", — отметила фон дер Ляйен.