Речь идет об ирландской лизинговой компании, уточнил источник.

"Победа" пока официально не комментировала ситуацию.

Всего в парке перевозчика 44 Boeing-737-800. Все они взяты в лизинг — как у российских, так и европейских лизингодателей.

Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. По данным газеты "Коммерсантъ", санкции Евросоюза распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".