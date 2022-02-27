"Италия закрывает воздушное пространство для России", — приводят СМИ слова представителя итальянского правительства.

По данным СМИ, в свою очередь министр по вопросам инфраструктуры Нидерландов Марк Харберс объявил, что Нидерланды закроют авиапространство для самолетов РФ позднее в воскресенье.

"Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое авиапространство для российских воздушных судов", — сказал он.

Позднее в тот же день министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари объявил об аналогичных мерах Парижа.

"Франция с сегодняшнего вечера закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиалиний", — написал он в Twitter.

Также в воскресенье глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии норвежского воздушного пространства для РФ, добавляют СМИ.

Ранее власти Бельгии, Дании, Исландии, Ирландии и Швеции объявили, что приняли решение закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиалиний в связи с ситуацией вокруг Украины. Германия также закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. В пятницу аналогичное решение приняла Великобритания.