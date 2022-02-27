"Вылета из Венгрии в Москву и Санкт-Петербург в настоящий момент дожидаются порядка 400 человек. По усредненным оценкам количество организованных туристов среди них составляет порядка 20%. За туристами отправились два вывозных рейса. Они полетят через закрытое воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Ассоциация сообщает, что венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air объявил о приостановке всех рейсов в/из России как минимум до 3 марта. "Уральские авиалинии" отменили рейсы по маршруту Екатеринбург – Будапешт – Екатеринбург на 27 февраля. При этом компания отправила в воскресенье пустой самолет в Будапешт из подмосковного аэропорта "Жуковский", чтобы вывести пассажиров. К вылету из Будапешта, по данным АТОР, готовится также самолет "Аэрофлота" в Москву.

Со ссылкой на источник в Росавиации АТОР сообщает, что российские власти пытаются согласовать получение воздушных коридоров для выполнения вывозных рейсов из Европы.

В субботу Ростуризм сообщил, что туристам из России, которые испытывают сложности с возвращением домой в связи с закрытием Европой воздушного пространства, рекомендуется заполнить анкету в приложении МИД РФ "Зарубежный помощник". Специалисты профильных ведомств составляют списки пассажиров, потенциально нуждающихся в организации вывозных рейсов.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня 2021 года. Венгрия открыта для всех российских путешественников, независимо от их статуса вакцинации. Для въезда в страну, помимо шенгенской визы, потребуется или сертификат о вакцинации (признаются все российские вакцины) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Полеты из Москвы в Будапешт выполняли авиакомпании "Аэрофлот" и Wizz Air, а также "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский". Венгерский лоукостер летал также в Санкт-Петербург и Казань.