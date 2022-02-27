"Ирландия примет меры по закрытию ирландского авиапространства для всех российских воздушных судов", — написал Ковни в твиттере.

Он отметил, что Ирландия поддерживает новый пакет санкций в отношении России, который будет обсуждаться позднее в воскресенье главами МИД ЕС.

По данным ирландской службы новостей RTE, решение о закрытии авиапространства вступит в силу после предоставления уведомлений о мерах властей.

RTE отмечает, что сейчас нет прямых рейсов из России в Ирландию. Авиакомпания "Аэрофлот" собиралась запустить прямые рейсы Дублин-Москва в мае.

Ранее замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс сообщил, что страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

"Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов. Мне подтвердил это информированный источник", — написал Дейс в субботу в твиттере.

В пятницу похожее решение приняла Великобритания. Так, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил, что "никакой российский частный самолет не сможет летать в британском воздушном пространстве или совершать посадки".

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье проведут встречу в виртуальном формате, на которой собираются принять меры по поддержке Украины и согласовать дальнейшие санкции в отношении России.