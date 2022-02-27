"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — сообщило ведомство.

Решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств российских воздушных судов.

Полеты российских авиакомпаний в Калининград, согласно сообщению Росавиации, осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы.

"Для полётов в данный регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря.

"Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", — завили в ведомстве.