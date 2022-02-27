"Рейсы U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург — Будапешт — Екатеринбург 27.02.2022 отменены", — говорится в сообщении.

Рейс U6 805 по маршруту Жуковский — Будапешт 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии.

Кроме этого, рейс U6 1897 по маршруту Жуковский — Фуншал 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 1898 с острова Мадейра.

Авиакомпания подчеркивает, что пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения.