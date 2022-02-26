"На данный момент таких данных нет у меня. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегчённом визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегчённом порядке, — вот это они пересматривают. Говорить о том, что они в принципе закрывают нам визы, — получение или выдачу, — я такого не слышала, видела отдельные заявления", — сказала она в эфире ютьюб-канала "Соловьев-лайф".

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что отношения России и ЕС "разорваны в клочья", Захарова отметила, что "у нас официально они не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация, где мы больше не находимся".

Она отметила, что существование СЕ без России "становится абсолютно бесцельным": "Обсуждать проблемы Европы без России, тогда о чем говорить?"

Ранее о приостановке выдачи виз россиянам заявили власти Чехии, Латвии, Литвы и Японии.

В пятницу вечером Евросоюз заявил, что с 28 февраля приостанавливает действие соглашения между ЕС и РФ по упрощенной выдаче виз. Однако данное решение коснется только отдельных категорий граждан РФ, российских туристов оно не затрагивает.