"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", — сообщает пресс-служба "Пятницы!" в телеграм-канале.

Ранее в субботу телеканал прекратил сотрудничество с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной "из-за ее высказываний о событиях на Украине".

"Орел и решка" — одна из самых популярных в России программ о путешествиях, премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале "Интер" 13 февраля 2011 года. Выходила на телеканале "Пятница" с июля 2013 года.

По правилам программы один из двух ведущих должен прожить субботу и воскресенье на $100, а второй имеет право тратить неограниченные средства на "золотой" банковской карте. Для того, чтобы решить, кто из ведущих проведет выходные с "золотой" картой, они бросают монету. В ходе выпуска зрителя знакомят с основными достопримечательностями города или региона, в котором находятся ведущие, рассказывают о стоимости услуг.

В мае 2018 года стартовал самостоятельный проект "Орел и решка. Россия". Ведущие программы отправляются в путешествия по городам России. Производством проекта занимается телеканал "Пятница!" по лицензии TeenSpirit Studio.