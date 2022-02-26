"На данный момент Ростуризмом совместно с Минтрансом, Росавиацией и МИД России формируется перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из Болгарии, для организации их возвращения домой", — говорится в сообщении.

Как подчеркивается в пресс-релизе Ростуризма, в связи с закрытием воздушного пространства Болгарии для российских авиаперевозчиков и зеркальным закрытием воздушного пространства России для болгарских авиаперевозчиков посещение Болгарии с использованием прямого авиасообщения с 26 февраля 2022 года российскими гражданами с туристическими целями не представляется возможным.

"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, рассмотреть возможность замены данного направления на другие направления, либо перенести путешествия. Туристы, которые приобрели туристский продукт в Болгарию, вправе обращаться по месту его приобретения для его замены или переноса сроков поездки", — говорится в сообщении Ростуризма.

Организованным туристам, которые уже находятся в Болгарии, ведомство советует обратиться к своему туроператору для урегулирования маршрута возвращения в Россию и зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России.

Самостоятельным туристам, находящимся в Болгарии, необходимо обратиться к представителям авиакомпании, на рейсы которой куплен обратный билет, и в случае возникновения сложностей – в консульство России в Болгарии, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Болгарии могут находиться до 500 организованных российских туристов. В это время года направление популярно у горнолыжников.