"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков республики Румынии и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — сказано в сообщении.

Решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии для российских воздушных судов.

"Полеты из Румынии могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", — уточнили в ведомстве.