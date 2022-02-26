Как сказал на заседании правительства министр транспорта Марюс Скуодис, воздушное пространство закрывается для российских перевозчиков с полуночи, предусмотрены "определенные исключения".

"Они связаны с аварийной посадкой, гуманитарными полетами", — сказал министр.

Такое же решение ранее в субботу приняли Латвия и Эстония.

По словам премьера Ингриды Шимоните, правительство Латвии должно утвердить это решение в ближайшее время, тогда как в Эстонии для этого достаточно решения министра. "Мы немного скоординировались, чтобы инициативы не были отдельными", — сказала премьер.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, со своей стороны, заявил, что в связи с событиями на Украине наблюдается много инициатив, однако они действенны только тогда, когда проводятся в жизнь в группе государств. "Вчера в Брюсселе я высказал очень четкую позицию: давайте осуществлять все инициативы совместно. Пути принятия решения различны, где-то нужно одобрение правительства, где-то — постановление министра, время отличается, так что лучше это согласовать".