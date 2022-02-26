"Компания "Российские железные дороги" в плане перевозок пассажиров работает в штатном режиме. Все поезда ходят по расписанию. Сбоев в графике движения пассажирских и пригородных поездов на настоящий момент не наблюдается", — сказал Пегов.

По его словам, вокзалы на сети РЖД также работают штатно, на них выставлен дополнительный дежурный персонал.

"РЖД продолжают перевозку из городов, в которых возникли затруднения с работой аэропортов. РЖД мобилизовали усилия, подготовили дополнительные вагоны, дополнительные локомотивы и производят назначение дополнительных поездов из населенных пунктов, с которыми было прервано авиационное сообщение", — добавил замглавы РЖД.

Он отметил, что в субботу для вывоза пассажиров из городов юга РФ было дополнительно предоставлено более 5 тыс. мест. На воскресенье — еще более 10 тыс. мест.

"Если говорить о локациях, это, конечно же, города Адлер, Новороссийск, Анапа, Краснодар. Также дополнительно пополнены вагоны электропоездов "Ласточка" на участке от Адлера до Краснодара", — уточнил замглавы РЖД.