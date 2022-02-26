"Румыния только что присоединилась к другим странам-членам ЕС в запрете авиакомпаниям России летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников предпринять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину. Украина не одинока, и нужны санкции за агрессию РФ", — написал Ауреску в Twitter в субботу.

С полуночи свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний закрыли Болгария, Чехия и Польша. В субботу об аналогичном решении объявила Эстония. Власти Латвии и Литвы при этом сообщили, что также планируют закрыть свое воздушное пространство.