Соответствующие изменения внесены губернатором Алексеем Дюминым в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

В частности, возобновляется деятельность детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах; также детям разрешается посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Измерение температуры отменяется в учреждениях общепита, концертно-развлекательных и досуговых учреждениях, на спортивных объектах и в торговых центрах.

Кроме того, отменяются QR-коды в общепите, бильярдах и боулингах; в кафе и ресторанах разрешаются банкеты.

Заполняемость концертно-развлекательных, досуговых и спортивных учреждений при проведении мероприятий увеличивается с 50 до 80% с предъявлением QR-кода вакцинированного, переболевшего, а также на антитела.

Доля сотрудников, которые работают удаленно, снижается с 50 до 15%.

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно принять решение о работе с соблюдением требований по использованию QR-кодов, добавили в пресс-службе.

Ранее было отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы или другие места коллективного пребывания.