"На сегодня о запретах на полеты объявили Эстония и Латвия. Возможно, Литва последует этим антироссийским санкциям. Но даже в этом случае воздушное сообщение между Калининградской областью и основной территорией России не остановится. Полеты будут проходить над нейтральными водами Балтики, от Калининграда до Санкт-Петербурга и далее", — заявил Лысков.

По его словам, такой воздушный мост уже многие годы действует для самолётов военной авиации России, которые не пропускают страны блока НАТО. Маршрут отработан. "Иногда, правда, власти Эстонии обвиняют наших военных, что они на секунды входят в воздушное пространство страны. Но российская сторона всегда аргументированно отвергает эти обвинения", — сказал Лысков.

В настоящее время воздушное сообщение между Калининградской областью и основной территорией России проходит через воздушное пространство Литвы.