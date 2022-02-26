"Сегодня я подписал изменения о существенном смягчении мер, действующих в регионе в связи с эпидемией COVID-19. Ряд ограничений полностью снимаем. Прежде всего, отменяется система допуска по QR-кодам в торгово-развлекательные центры, театры, концертные залы, а также на массовые мероприятия", — приводятся в сообщении слова Никитина.

Он отметил, что "стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет нам это сделать". Между тем, требование носить маску в общественных местах сохраняется .

Поправки отменяют запрет на посещение ТРЦ детьми и подростками без сопровождения взрослых. Беременные женщины, граждане в возрасте 60 лет и старше смогут посещать фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, библиотеки, бани. Снимается ограничение на командировки сотрудников, не имеющих сертификатов о вакцинации.

"Также смягчается ряд требований для бизнеса, прежде всего — в сфере услуг", — отметил Никитин.

В частности, разрешается проводить массовые мероприятия в организациях общественного питания, но исходя из расчета один человек на 5 кв. метров площади помещения.

Увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости.

Также требование о заполняемости залов не более 70% перестает действовать для театров, концертных залов и цирков. Вместе с тем, при продаже билетов и рассадке необходимо соблюдать дистанцию в одно посадочное место между зрителями или группами посетителей, совместно приобретающих билеты.

Увеличивается допустимое число участников конгрессно-выставочных мероприятий с 200 до 300 человек, при этом рассадка осуществляется с учетом одного свободного места между участниками.