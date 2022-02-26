"За сутки аэропорт Сочи планирует обслужить более 26 тыс. пассажиров. Туристы продолжают прибывать в курортную столицу на отдых. На прилет ожидается 91 рейс и более 11 тыс. пассажиров. На вылет запланировано 95 рейсов, на которых вылетят около 15 тыс. авиапассажиров", — говорится в сообщении.

Ряд авиакомпаний в ближайшие дни будут использовать широкофюзеляжные воздушные суда с учетом повышенного спроса на авиаперевозки из Сочи жителей других городов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи выбран в качестве временного хаба на время закрытия аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика.