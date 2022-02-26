"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов мск для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками.

"Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", — уточнили в ведомстве.

С полуночи свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний закрыли Болгария, Чехия и Польша. В субботу об аналогичном решении объявила Эстония. Власти Латвии и Литвы при этом сообщили, что также планируют закрыть свое воздушное пространство.