Новые правила въезда в Дубай вступили в силу в субботу. Теперь вакцинированным иностранным путешественникам при пересечении границы необходимо показать только сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке (в ОАЭ признана российская вакцина "Спутник V"). Срок действия сертификата вакцинации должен составлять не старше 1 года.

Как сообщает управление, непривитые туристы должны будут по-прежнему предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до прибытия, или показать справку о выздоровлении от COVID-19 c QR-кодом, полученную не позднее чем за 30 дней до поездки.

До 26 февраля эмират Дубай принимал всех туристов при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста.

При этом при въезде в Дубай сохраняется требование сдачи бесплатного ПЦР-теста и самоизоляции до получения отрицательного результата. Детям в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

Сообщается также, что в эмирате Абу-Даби отменяется действовавший карантин для непривитых туристов. Однако всем туристам, которые прилетают в ОАЭ через Абу-Даби, потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Сохраняется также требование о ПЦР-тестировании в аэропорту.

С 28 февраля для въезда в Абу-Даби через другие эмираты больше не будут требовать ПЦР-тесты от путешественников. С понедельника туристам также не нужен будет зеленый пропуск Al Hosn для въезда в Абу-Даби. Однако для посещения большинства торговых центров, музеев и туристических объектов по-прежнему будет требоваться Green Pass Al Hosn. При этом в закрытых помещениях будет отменено правило социального дистанцирования.

Как сообщают местные СМИ, с 26 февраля власти Дубая отменили обязательное ношение масок на улице, в помещениях масочный режим сохраняется. С субботы также отменен карантин для тех, кто вступал в контакты с зараженными COVID-19 при отсутствии симптомов.

Масочный режим на улице в других эмиратах будет отменен 1 марта.